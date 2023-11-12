«Сельта» четыре раза сгорела в концовках. Ставить на гол в интервале с 80-й минуты – прибыльно?

Легендарный Рафа Бенитес сражается с «Сельтой» за выживание. Симпатичная команда идет 18-й, отставание от спасительной 17-й строчки – всего два очка. Раздел «Ставки» на Sports.ru подметил забавный тренд – испанцы уже в четырех матчах упустили победу после 80-й минуты. Валуйно или не очень ставить на этот исход?

Из 13 матчей – четыре были слиты. Суммарно потеряно:

● три очка с «Барселоной», вели 2:0 к 80-й и проиграли 2:3. Дубль Левандовского (81-я и 85-я минуты) и мяч Кансело (89-я). Коэффициент на победу «Барселоны» доходил до 12.00;

● одно с «Лас-Пальмас», счет был 1:1, пропустили на 97-й от Кардоны. Коэффициент на «Лас-Пальмас» – 8.00;

● одно с «Жироной», пропустили единственный мяч на 91-й минуте от Эрреры. Кэф на победу «Жироны» – 6.50;

● и еще одно с «Атлетиком». В этом триллере счет держался на 3:3, в итоге пустили четвертый на 97-й от Беренгера. Кэф 4.60.

Итого: шесть потерянных очков, возможное 12-е место в чемпионате.

Что с коэффициентами?

Средний коэффициент на гол после 80-й минуты в матчах «Сельты» в этом сезоне практически на одном уровне – в интервале с 75-й по 90-ю дают 2.50.

В грядущем матче с «Валенсией», до которого примерно две недели, коэффициент на гол в концовке - 2.20. Время последнего гола с 73-й по 90-ю – 2.00.

На то, что равный счет продержится меньше 44,5 минут – 1.85, больше – 1.90.

На индивидуальный тотал «Валенсии» во втором тайме больше (1) – 3.00.

А что еще по сезону «Сельты»?

● За 13 туров ни одного «сухого» матча;

● Обе команды забивали в 63% игр;

● Среднее количество голов в играх 2.92, можно присмотреться к тоталу больше (2,5) мячей в играх после рестарта чемпионатов.

Но и команда закипает. После финального свистка в матче «Сельта» – «Севилья» (1:1) на стадионе «Балаидос» в Виго капитан «Сельты» Яго Аспас, замененный на 69-й минуте, опрокинул монитор ВАР.

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте (при счете 1:1) главный арбитр Алехандро Эрнандес назначил пенальти в пользу «Сельты» – Хесус Навас схватил Йоргена Ларсена за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал. Однако ВАР Эдуардо Прието Иглесиас предложил главному посмотреть повтор, намекая, что была допущена явная ошибка. Как часто бывает в таких случаях, Эрнандес отменил решение.

Аспас негодовал и в послематчевом интервью.

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое. Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне ЛЧ.

Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный? Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят», – говорил 36-летний форвард.

С «Жироной» тоже вмешались судьи. На 83-й минуте матча кипер Пауло Гассанига неудачно вышел на перехват мяча и в борьбе с форвардом «Сельты» Карлосом Дотором потерял мяч. Дотор же доиграл эпизод до конца и отдал голевую на Луку Де Ла Торре, но арбитр Исидро Диас де Мера после совещаний с ВАР отменил гол.

«Жирона» вскоре забила победный, а «Сельта» просто взорвалась.

«Мы ничего не понимаем. Вратарь пытается схватить мяч, сталкивается с игроком. Что? Кажется, что арбитр на другой стороне», – говорил защитник Кевин Васкес.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce