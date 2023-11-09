«Астана» vs «Балкани»: где смотреть и как сделать ставку без риска

«Астана» победила «Балкани» (2:1) в Приштине и теперь постарается вновь одолеть чемпиона Косово в 4-м туре Лиги конференций. Команда Григория Бабаяна занимает последнее место в группе С, но сохраняет шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.

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«Астана» неудачно стартовала в групповом этапе Лиги конференций, уступив «Динамо» из Загреба (1:5) и пльзеньской «Виктории» (1:2). После победы над лучшим клубом Косово «горожане» сравнялись по очкам с «Балкани» и «Динамо». В оставшихся трех турах команда Бабаяна поборется за путевку в плей-офф третьего по статусу европейского турнира. В Казахстанской Премьер-лиге астанчане финишировали вторыми и обеспечили себе участие в следующем евросезоне.

По мнению букмекеров, фаворитом матча на «Астана Арене» идут хозяева. В Линии FONBET победа «Астаны» идет с коэффициентом 1.92, при этом, котировки на ничью и успех гостей очень близки. Мирный исход оценивают в 3.75, а победу «Балкани» – в 4.05. Трансляция игры начнется в 21:30 по времени Астаны на телеканале Qazsport.

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