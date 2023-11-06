«Брондбю» забивает первым 14 матчей подряд. С «Орхусом» отроют счет за 1.68

«Брондбю» примет «Орхус» в чемпионате Дании.

«Брондбю» открывает счет 14 матчей подряд. Это случилось даже в тех играх, где клуб не побеждал — «Оденсе» (1:2), «Норшелланн» (1:3), «Копенгаген» (2:3) и «Раннерс» (2:2).

В 6 из 7 последних матчей с «Орхусом» «Брондбю» забивал первым. Клуб в очередной раз откроет счет за 1.68.

Встреча состоится 6 ноября и начнется в 21:00 мск.

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