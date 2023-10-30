Женская сборная Армении U-19 не проиграла впервые за 15 лет. Сломался тренд из 34 поражений подряд

Женская сборная Армении до 19 лет победила сверстниц из Люксембурга (1:0) в квалификации к чемпионату Европы.

Армения прервала серию из 34 поражений подряд. В последний раз армянские девушки набирали очки в квалификации к Евро-2008, когда сыграли 3:3 с Турцией.

Перед матчем поставить на Армению и Люксембург можно было с одинаковым коэффициентом – 2.55.

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