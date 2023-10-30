Женская сборная Армении U-19 не проиграла впервые за 15 лет. Сломался тренд из 34 поражений подряд

Теги сборная Армении по футболу Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Женская сборная Армении до 19 лет победила сверстниц из Люксембурга (1:0) в квалификации к чемпионату Европы.

Армения прервала серию из 34 поражений подряд. В последний раз армянские девушки набирали очки в квалификации к Евро-2008, когда сыграли 3:3 с Турцией.

Перед матчем поставить на Армению и Люксембург можно было с одинаковым коэффициентом – 2.55.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что в Кубке России перед последним туром: главные фавориты групп наконец-то лидируют, не получилось только у ЦСКА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий