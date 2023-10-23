Итальянцы ежегодно тратят 25 миллиардов евро в нелегальных букмекерских компаниях и казино

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Жители Италии каждый год тратят 25 млрд евро на игру в нелегальных казино и букмекерских компаниях, сообщает Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA).

По данным источника, валовый игровой доход от нелегальных площадок в Италии составляет около 1 млрд евро.

В EGBA отметили, что такой валовый доход сравним с доходом легальных гемблинг-компаний в Хорватии, Кипре, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте и Словении вместе взятых.

Причиной вовлечения большого числа игроков в черный рынок гемблинга в Италии называют полный запрет на рекламу азартных игр в стране. В EGBA утверждают, что итальянцы плохо различают легальных участников рынка от нелегальных.

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1 комментарий

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seppblatter@mail.ru
Потому что налогов нет) все они различают
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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