«Тоттенхэм» забьет много, «Кадис» научит играть до перерыва, а Бердыев упрется на выезде. Разогреваемся перед еврокубками

В понедельник нет топ-матчей, но зато есть матчи из топ-лиг. И несколько интересных ставочных вариантов.

«Тоттенхэм» снова может быть результативен

В оставшемся матче девятого тура АПЛ команда примет «Фулхэм». «Тоттенхэм» в восьми играх лишь однажды забил меньше двух голов – в прошлом туре с «Лутоном», когда рано остался вдесятером. «Фулхэм» же нечасто играет на ноль и от фаворитов как раз пропускал не меньше двух – 2:2 с «Арсеналом», 1:5 от «Ман Сити», 0:2 от «Челси».

Букмекеры все это понимают, поэтому даже ТБ2 голов «Тоттенхэма» уже не выглядит заманчиво – 1.74. Как вариант – последить в лайве за ТБ1.5.

Фора на «Кадис» в первом тайме – интересный вариант

«Кадис» необычайно хорош в первых таймах – из девяти сыгранных он не проиграл ни одного (кстати, единственная такая команда всей Ла Лиги). Соперник – «Валенсия» в гостях. Она – напротив – не так хороша в первой половине: выиграла лишь два, хуже играют только четыре команды.

«Кадис» на первый тайм предлагается даже с форой +0.25 за 1.83. Как вам?

Возможно, «Удинезе» опять не забьет до перерыва

Команде первые таймы даются слабо – всего один гол! Пока «Удинезе» вообще до перерыва играет хуже всех. Но и у соперника «Лечче» невыдающийся результат – одна победа в первых таймах, два забитых гола.

ТМ1 на первый тайм в этой игре выглядит рискованно. Но коэффициент более-менее вменяемый – 1.68.

У «Фиорентины» удобный соперник для голов

«Фио» забил 18 голов в чемпионате, 12 из которых – до перерыва. «Эмполи» же играет пока плохо и в первом тайме (1:6), и во втором (0:10).

Можно рассмотреть и победу «Фио» в первом тайме за 1.84, и ТБ0.75 голов флорентийцев за 1.72.

«Динамо» Махачкала не должно проиграть на выезде

«Динамо» – лучшая гостевая команда Первой лиги – всего одно поражение в семи матчах, 14 набранных очков. Хуже «Родины» дома играют только три клуба, команда проиграла трижды в семи играх. Матч «Родина» – «Динамо» как раз пройдет сегодня.

Коэффициент на непроигрыш «Динамо» уже идет ниже – 1.65. Как вариант, +0.25 на гостей за 1.92.

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Фото: /Ryan Pierse