Ставки на Спортс
Блог

«Тоттенхэм» забьет много, «Кадис» научит играть до перерыва, а Бердыев упрется на выезде. Разогреваемся перед еврокубками

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Кадис Кадис
Тоттенхэм Тоттенхэм
Удинезе Удинезе
Ла Лига Ла Лига
Фиорентина Фиорентина
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
серия А Италия серия А Италия
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

В понедельник нет топ-матчей, но зато есть матчи из топ-лиг. И несколько интересных ставочных вариантов.

«Тоттенхэм» снова может быть результативен

В оставшемся матче девятого тура АПЛ команда примет «Фулхэм». «Тоттенхэм» в восьми играх лишь однажды забил меньше двух голов – в прошлом туре с «Лутоном», когда рано остался вдесятером. «Фулхэм» же нечасто играет на ноль и от фаворитов как раз пропускал не меньше двух – 2:2 с «Арсеналом», 1:5 от «Ман Сити», 0:2 от «Челси».

Букмекеры все это понимают, поэтому даже ТБ2 голов «Тоттенхэма» уже не выглядит заманчиво – 1.74. Как вариант – последить в лайве за ТБ1.5.

Фора на «Кадис» в первом тайме – интересный вариант

«Кадис» необычайно хорош в первых таймах – из девяти сыгранных он не проиграл ни одного (кстати, единственная такая команда всей Ла Лиги). Соперник – «Валенсия» в гостях. Она – напротив – не так хороша в первой половине: выиграла лишь два, хуже играют только четыре команды.

«Кадис» на первый тайм предлагается даже с форой +0.25 за 1.83. Как вам?

Возможно, «Удинезе» опять не забьет до перерыва

Команде первые таймы даются слабо – всего один гол! Пока «Удинезе» вообще до перерыва играет хуже всех. Но и у соперника «Лечче» невыдающийся результат – одна победа в первых таймах, два забитых гола.

ТМ1 на первый тайм в этой игре выглядит рискованно. Но коэффициент более-менее вменяемый – 1.68.

У «Фиорентины» удобный соперник для голов

«Фио» забил 18 голов в чемпионате, 12 из которых – до перерыва. «Эмполи» же играет пока плохо и в первом тайме (1:6), и во втором (0:10).

Можно рассмотреть и победу «Фио» в первом тайме за 1.84, и ТБ0.75 голов флорентийцев за 1.72.

«Динамо» Махачкала не должно проиграть на выезде

«Динамо» – лучшая гостевая команда Первой лиги – всего одно поражение в семи матчах, 14 набранных очков. Хуже «Родины» дома играют только три клуба, команда проиграла трижды в семи играх. Матч «Родина» – «Динамо» как раз пройдет сегодня.

Коэффициент на непроигрыш «Динамо» уже идет ниже – 1.65. Как вариант, +0.25 на гостей за 1.92.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Ставочный скандал-1980 – самый громкий в Италии. Организаторы прятались от мафии, «Милан» и «Лацио» сослали в Серию В

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы

Фото: /Ryan Pierse

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий