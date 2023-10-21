Тонали ставками очень подставил «Ньюкасл». Может ли клуб вернуть деньги?

Разбор Игоря Сергеева.

Дела полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали плохи.

Хуже, чем у Николо Фаджоли из «Ювентуса» – ставил на футбол (но не свой клуб) и уже договорился со следствием на приемлемых условиях.

Хуже, чем у Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» – уверяет, что вообще играл в разрешенный онлайн-покер и не ставил на футбол.

Кажется, Тонали собрал флэш-рояль из возможных нарушений, связанных со ставками: незаконная платформа, ставки на футбол, ставки на свой клуб. Ему грозит длительная дисквалификация – минимум три года по итальянским нормам.

Но есть нюанс: Тонали ставил в «Милане», а проблемы привез в «Ньюкасл». За 64 млн евро.

Что делать англичанам?

Тонали – лудоман, есть подтверждение специалиста

Кратко восстановим хронологию событий.

Все началось с интереса итальянской прокуратуры к паре незаконных букмекеров, которые принимали онлайн-ставки без лицензии. В октябре выяснилось, что в числе клиентов компаний действующие футболисты. После этого свое расследование начала Итальянская федерация футбола (FIGC).

Один из игроков – Сандро Тонали.

Он на допросе признал, что ставил на матчи своей команды (правда, когда сам не играл и только на победы), а также передал личные гаджеты на проверку.

По данным La Gazzetta dello Sport, Тонали предоставил прокурорам медицинскую справку о зависимости от азартных игр. Агент игрока Джузеппе Рисо подтвердил, что игрок борется с лудоманией.

Личный психотерапевт Тонали, рассказал, что ставки на победу «Милана» были частью ритуала на удачу – так называемое «магическое мышление».

Тонали отпустили в расположение «Ньюкасла».

На какой срок его забанят?

Очень важно разделить расследование на два юридических трека. Они параллельны, но следователи в любом случае обмениваются фактурой. А вот ответственность отличается.

1. Спортивная ответственность (Итальянская федерация футбола)

По итальянским спортивным правилам за ставки на любой футбольный матч (а также на любые события вроде трансфера) в игроку грозит дисквалификация минимум на три года и штраф в размере не менее 25 тысяч евро – речь о внутренних турнирах и под эгидой УЕФА и ФИФА.

Но если подозреваемый раскаивается, сотрудничает со следствием, а также «принимает на себя обязательства, направленные на устранение последствий предполагаемого правонарушения», наказание может быть сокращено максимум вдвое или частично заменено на принудительную терапию . Этим уже воспользовался Фаджоли – получил семь месяцев бана, шесть – на лечение от лудомании, пять – на публичные встречи в центрах восстановления от игорной зависимости.

«Ньюкасл» уже сообщил, что Тонали сотрудничает со всеми соответствующими органами.

По тем же нормам, если кто-то из игроков/тренеров/менеджеров знал о ставках коллеги и не сообщил правоохранителям, то может получить минимум на полгода и штраф в 15 тысяч евро . Так что футболистам «Милана» стоит напрячься.

2. Уголовная ответственность (Итальянская прокуратура)

За ставки у букмекеров, не имеющих лицензии национального агентства по азартным играм (ADM), в Италии можно схлопотать до трех месяцев тюрьмы или штраф . Незаконные игровые веб-сайты не проверяют личности и род деятельности клиентов, а также не сообщают о подозрительных ставках властям. Следствие считает, что именно поэтому их используют футболисты.

За первое такое нарушение в Италии в основном штрафуют.

Но есть более тяжелая статья: за организацию договорных матчей и иное манипулирование результатами грозит минимум два года со штрафом .

И пока Тонали не может быть спокоен, ведь он ставил на собственную команду. Здесь работает такая юридическая конструкция: использование инсайдерской информации = манипуляция результатом матча. Да, Тонали не выходил на поле, но знал (условно) состояние одноклубников, состав, тактику, поэтому его ставки могут попасть под тяжелую статью.

La Gazzetta dello Sport уточняет, что пока обвинение по ней не выдвинуто и угрозы нет. Но точку ставить рано. Смущает, что инсайдеры ссылаются на спортивную прокуратуру, а это не совсем ее зона ответственности.

Ключевой вопрос: распространяется ли бан на АПЛ?

По умолчанию – нет, но по итогу – скорее всего, да.

Итальянский Кодекс спортивного правосудия сообщает, что дисквалификация по специальному запросу может быть распространена и на федерации, которые входят в УЕФА и ФИФА.

Более того, этический кодекс ФИФА предусматривает санкции за ставки на футбол и манипуляцию результатами.

Пока все идет к тому, что Тонали забанят и в АПЛ.

А если выяснится, что Сандро ставил на футбол уже после перехода в «Ньюкасл», то включится еще и Футбольная ассоциация Англии. По ее правилам за манипуляцию результатами можно получить даже пожизненный бан.

Что же делать «Ньюкаслу»?

Самый простой ответ – ждать. Но давайте усложним варианты.

Более-менее очевидно, что Тонали точно получит бан. Вопрос сроков.

Адекватную замену на трансферном рынке найти сложно, потому что «Ньюкасл» стеснен финансовыми правилами.

За три года трансферный баланс ушел в минус на 410,4 млн евро. По данным The Athletic, клуб на грани соответствия финансовому фэйр-плей.

Простая математика: «Ньюкасл» заплатил за Тонали 64 млн евро (больше отдали только за Исака в 2022-м) с пятилетним контрактом с зарплатой 7,2 млн в год – значит, с учетом амортизации трансфера (12.8 млн в год) он обходится клубу почти 20 млн в год. При любом бане эти деньги продолжат отягощать клубный бюджет.

Правила УЕФА разрешают не учитывать амортизацию, если ясно, что футболист точно не сыграет за клуб (например, получил тяжелую травму, из-за которой завершит карьеру). Вряд ли это касается Сандро Тонали, ведь ему всего 23 и речь совершении виновного правонарушения.

Амортизация осложняет положение «Ньюкасла» при любом исходе – в случае расторжения контракта придется включать в расходы на год все 64 млн евро, потраченные на игрока. Сейчас же трансфер Тонали отягощает ведомость на 12,8 ежегодно.

Клуб обязан платить зарплату игроку, но может оштрафовать его за существенные нарушения условий контракта. Максимум на шестинедельный заработок за одно нарушение и при условии одобрения ассоциации профессиональных футболистов (если штрафуют на более чем два недельных оклада). Думается, 825 тысяч евро не сильно спасут «Ньюкасл».

Теоретически есть более радикальный юридический ход: за грубые нарушения расторгнуть контракт и потребовать с игрока компенсации в судебном порядке (реальный ущерб, упущенная выгода).

Практически любое трудовое соглашение включает пункт, в котором описываются проступки, за которые его можно расторгнуть в одностороннем порядке.

«Интересно то, что в стандартной форме контракта АПЛ прямо говорится о таких вещах, как допинг, но не говорится о ставках, — рассказал изданию The Athletic спортивный юрист Стивен Тейлор Хит. – Это означает, что вопрос будет заключаться в том, подпадают ли они под определение грубого проступка».

В типовой форме существует очень растяжимое понятие «нанесение ущерба репутации клуба», но здесь все на усмотрение судов.

Есть еще один (но чисто гипотетический) вариант для «Ньюкасла» – взыскать компенсацию с «Милана». Но это чистая фантастика – необходимо доказать, что итальянский клуб знал о ставках и скрыл это при трансфере.

Так что «Ньюкаслу» действительно лучше подождать. Многое зависит от сроков дисквалификации. Терять 60-миллионную молодую звезду на пятилетнем контракте бесплатно – не самый дальновидный вариант.

В истории АПЛ есть примеры расторжений контрактов за проступки

В начале нулевых Денниса Уайза увольняли из «Лестера» после драки с одноклубником, Адриана Муту из «Челси» после положительного теста на кокаин. В 2019 году контракт капитана «Дерби» Ричарда Кио расторгли после ДТП.

Но случай Тонали – другой. Установленные нарушения были до заключения контракта с «Ньюкаслом».

Сыграет ли Тонали в ближайшем туре АПЛ?

Никаких юридических ограничений для этого нет.

«Я хотел бы поблагодарить «Ньюкасл», – заявил во вторник агент игрока Джузеппе Рисо. – Они всегда были рядом с Сандро. Он тренируется и может сыграть в субботу. Он понял, что ему придется столкнуться с этой проблемой. Клуб полностью на его стороне».

«Он и его семья по-прежнему будут получать полную поддержку клуба» – подтверждает «Ньюкасл».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что, скорее всего, наказание объявят на следующей неделе – стороны вроде согласовали годичный бан с терапией и штрафом.

Теперь главное, чтобы из изъятых гаджетов не выяснилось, что Тонали «на удачу» ставил на «Ньюкасл».

Фото: Spada/Keystone Press Agency, Richard Callis/Keystone Press Agency, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, IMAGO/Paul Terry, IMAGO/Nigel Roddis, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press