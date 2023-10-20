БЕТСИТИ начал принимать ставки на будущее Абаскаля в «Спартаке»

Букмекеры считают, что Гильермо Абаскаль может покинуть «Спартак» до конца года.

После 11 туров московский клуб занимает 5-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

БЕТСИТИ открыл линию на будущее Абаскаля в «Спартаке». Ставка на то, что клуб не забьет в 2024 году под руководством испанца, принимается за 2.10.

На гол «Спартака» при Абаскале в следующем году дают 1.65.

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