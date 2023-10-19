ЦСКА и «Локомотив» обменялись победами 2:1 в сентябре. Сегодня тотал меньше 3,5 идет за 2.50

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ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды уже встречались в этом сезоне – в сентябре они обменялись победами со счетом 2:1.

Поставить на тотал меньше 3,5 в сегодняшнем матче можно с коэффициентом 2.50. Тотал меньше 4,5 идет за 1.75.

Игра состоится 19 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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