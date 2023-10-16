БЕТСИТИ открыл линию на то, что Месси побьет рекорд Жуниньо по голам со штрафных

Букмекерская компания БЕТСИТИ начала принимать ставки на количество голов Лионеля Месси со штрафных за карьеру.

Сейчас у форварда «Интер Майами» 65 таких голов. Его опережают Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье (66) и Роналдиньо (66).

Поставить на то, что 36-летний аргентинец побьет рекорд Жуниньо по голам со штрафных, можно за 6.00.

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