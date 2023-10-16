БЕТСИТИ открыл линию на то, что Месси побьет рекорд Жуниньо по голам со штрафных

Теги Жуниньо Пернамбукано МЛС Роналдиньо Лионель Месси Пеле Ставки на спорт Интер Майами Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания БЕТСИТИ начала принимать ставки на количество голов Лионеля Месси со штрафных за карьеру.

Сейчас у форварда «Интер Майами» 65 таких голов. Его опережают Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье (66) и Роналдиньо (66).

Поставить на то, что 36-летний аргентинец побьет рекорд Жуниньо по голам со штрафных, можно за 6.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Криштиану снова списали, а он в топовой форме и продолжает тащить. Кажется, станет лучшим бомбардиром

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий