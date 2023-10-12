Руни возглавил «Бирмингем»: букмекеры оценили шансы клуба выйти в АПЛ

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Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингема».

Новая команда 37-летнего англичанина занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 11 туров.

Шансы «Бирмингема» на выход в Премьер-лигу остаются низкими даже после назначения Руни. Поставить на повышение команды в классе можно за 17.00.

Букмекеры ожидают, что по итогам сезона в АПЛ поднимутся «Лестер» (1.21) и «Ипсвич» (1.76). Неплохие шансы на повышение и у «Лидса» (2.20).

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