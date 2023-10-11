Оливейра отказался драться с Махачевым. В заменившего его Волкановски букмекеры верят больше

Чарльз Оливейра снялся с боя против Ислама Махачева на UFC 294 из-за рассечения брови на тренировке.

Бразильца заменил Александр Волкановски, с которым Ислам уже дрался в феврале. Тогда россиянин победил австралийца единогласным решением судей.

Букмекеры считают, что действующий чемпион UFC в легком весе снова победит Волкановски – на это дают коэффициент 1.35.

Однако, в австралийского бойца верят больше, чем в Оливейру. До снятия бразильца на победу Махачева можно было поставить за 1.30.

Бой в рамках UFC 294 в Абу-Даби состоится 21 октября.

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