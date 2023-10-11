Гамрот будет страховать реванш Махачева и Волкановски (UFC Roster Watch)
Матеуш Гамрот будет запасным в поединке Ислама Махачева и Александра Волкановски.
Ранее сообщалось, что польский боец станет резервным в поединке Махачева и Чарльза Оливейры, но на замену бразильцу вышел Волкановски.
«Роль Гамрота остается прежней: он прилетит на турнир, поучаствует в церемонии взвешивания и будет готов выйти в октагон, если возникнут непредвиденные проблемы», – информирует UFC Roster Watch.
Бой между Махачевым и Волкановски состоится 21 октября и возглавит UFC 294.
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