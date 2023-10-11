Гамрот будет страховать реванш Махачева и Волкановски (UFC Roster Watch)

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Матеуш Гамрот Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Матеуш Гамрот будет запасным в поединке Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Ранее сообщалось, что польский боец станет резервным в поединке Махачева и Чарльза Оливейры, но на замену бразильцу вышел Волкановски.

«Роль Гамрота остается прежней: он прилетит на турнир, поучаствует в церемонии взвешивания и будет готов выйти в октагон, если возникнут непредвиденные проблемы», – информирует UFC Roster Watch.

Бой между Махачевым и Волкановски состоится 21 октября и возглавит UFC 294.

Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

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3 комментария

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Politruk
Вдруг никто не выйдет 🙄
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neadekvat100pudov
Весь мир это юфс 294, а ты в нем Гамрот))
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Мадина Уйгурова
следом вылетает Волк и на бой выходит Конор. Гамрот по прежнему страхует
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