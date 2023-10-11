Оливейра – о срыве боя с Махачевым: «Я не могу выйти в октагон, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок»

Чарльз Оливейра высказался о срыве боя с Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что Оливейра получил травму и выбыл из турнира UFC 294. Его заменит .

«Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%», – сказал экс-чемпион в легком весе .

Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»