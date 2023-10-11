Оливейра – о срыве боя с Махачевым: «Я не могу выйти в октагон, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра высказался о срыве боя с Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что Оливейра получил травму и выбыл из турнира UFC 294. Его заменит Александр Волкановски.

«Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

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8 комментариев

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j30
я думаю он специально слился , в абу даби он знает что ему тяжело будет победить, и после поражения это бы отбросило назад сильно и про него забыли бы как о бойце чемпионского статуса , ему нужно было бы 2 победы тогда чтобы стать претендентом снова , а так его титульный бой отложили на другой территории
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Герман Сергеевич
Толи дело выход Волка, процентов на 60-70 он готов хоть?
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СвинопаС
Жди следующего шанса еще года полтора.
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sanek maloi
Почему хабибовским можно слетать, а бразильским нет, тем более в Абу даби) все правильно сделал Чарли, не надо выступать на шерстяном острове)))
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Santi Cazorla
Ответ j30
я думаю он специально слился , в абу даби он знает что ему тяжело будет победить, и после поражения это бы отбросило назад сильно и про него забыли бы как о бойце чемпионского статуса , ему нужно было бы 2 победы тогда чтобы стать претендентом снова , а так его титульный бой отложили на другой территории
Тогда ему придётся прилично ждать
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Santi Cazorla
Тогда ему придётся прилично ждать
В среднем год , и то это ему на пользу урон будет наноситься исламу и ему придется восстанавливаться , а у оливейры будет целый год что бы чисто подготовится думаю он поступил умно очень , ) сам болею за ислама но чарльз тоже не промох
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