Оливейра – о срыве боя с Махачевым: «Я не могу выйти в октагон, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок»
Чарльз Оливейра высказался о срыве боя с Исламом Махачевым.
Ранее стало известно, что Оливейра получил травму и выбыл из турнира UFC 294. Его заменит Александр Волкановски.
«Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?
Махачев – Волкановски: «Уважение за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это как оправдание после боя»
8 комментариев