В исламе запрещено все азартное – но люди делают ставки. Как это возможно?

Особенности шариата.

Футбольная индустрия в мусульманском мире взлетает, в ней все больше денег как инвестиций и все сильнее желания выстроить экономику и зарабатывать рыночные деньги. Но одного привычного источника доходов там точно не будет – букмекерских денег.

В исламе много запретов, которые касаются, казалось бы, повседневной современной жизни. Ставки – среди них.

Давайте разберемся:

● Действительно ли запрет на ставки в исламских странах тотальный?

● Как в мусульманской стране накажут, если привезти туда карты для покера?

● А мусульмане с рекламой букмекеров – это нормально?

Ставки и правда запрещены в исламе?

Формально – да.

Ислам отрицает все, что связано с риском: в том числе лотереи, азартные игры, говорит Sports.ru специалист в области исламского права и профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен. Он обращает внимание на то, что в исламе под запретом любые развлечения, связанные с неопределенностью.

Ставить на спорт правоверным мусульманам запрещено, беттинг противоречит религии, но есть пара исключений, основанных на традициях.

Одно из них – местные скачки. «Существует традиционная форма таких соревнований, устраивали забеги лошадей, делали заклады и получали призы, – рассказывает Sports.ru арабист и сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. – Даже пророк Мухаммед устраивал такие скачки и всегда радовался, когда его любимый конь приходил первым».

Еще можно ставить на скачки верблюдов и стрельбу из лука. Об этом говорится в одном из хадисов – преданий на основе слов пророка Мухаммеда, описанных исламским богословом Ибн Маджа.

Почему именно эти виды спорта? Дело в том, что такие занятия – по сути, методы сражения с врагом. В эту категорию попадают и активности с другими копытными животными, а также стрельбой из разных видов оружия.

«Установление же приза за победу в подобных состязаниях побуждает и подталкивает к ведению джихада. Иногда необходимо, чтобы эти животные быстро передвигались, поскольку они переносят армейское снаряжение и сопровождают войско в походах. По своему смыслу данный хадис включает и все другие средства вооружения, необходимые для ведения войны», – говорится в пояснении к хадису, опубликованному на сайте «Перевод энциклопедии хадисов Пророка».

Хадисы есть и недостоверные, но этому можно доверять. В целом хадис не часть Корана, это истории о жизни пророка Мухаммеда, которые передавались его соратниками и сохранились в истории. Конкретно этот хадис – достоверный, потому что Ибн Маджа – один из самых авторитетных исламских богословов. В его сборнике «Сунан Ибн Маджа» – более четырех тысяч хадисов.

Как запрет действует на практике?

Ставки на спорт запрещены в большинстве стран, где ислам – государственная религия, таких больше 30.

Более того, согласно шариату под запретом даже карточные игры.

Но есть исключения вроде балут – игра в карты, распространенная в Саудовской Аравии, чем-то похожая на покер. У нее есть и более близкий европейский родственник – белот.

В большинстве мусульманских стран запреты касаются и местных, и туристов. Даже за ввоз карт для покера в страну можно получить штраф.

За ставки, конечно, не казнят – это не такое серьезное нарушение норм шариата. К иностранцам относятся лояльнее, просто оштрафуют и/или депортируют, местные могут пострадать сильнее – вплоть до тюрьмы.

Впрочем, подпольные казино и споры, конечно, существуют. В Афганистане девяностых, в первый период правления Талибана (признан террористической организацией в России), как рассказывал экс-капитан местной сборной Мухаммед Исак, террористы ставили на футбол автомобили, оружие и даже дома: «Военные делали на нас ставки, а после игр мы смотрели фильмы в доме талиба, который нанял нас как игроков».

В арабских странах регулярно мелькают новости о закрытии подпольных казино. Правда, чаще всего в них играют приезжие мусульмане – бангладешцы, пакистанцы и другие. Арабы предпочитают ставки на конный спорт. Призовой фонд Кубка Саудовской Аравии по скачкам – более 20 миллионов долларов, он проводится ежегодно в Эр-Рияде.

Мусульмане с рекламой букмекеров – это приемлемо?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Показательная история у Фредерика Кануте, который в середине нулевых отказался играть с лого букмекера на футболке за «Севилью».

Франко-малиец принял ислам в 20 лет и уже обращенным в эту религию выступал в топ-чемпионатах. В 2005-м он сменил «Тоттенхэм» на «Севилью», а в 2006-м севильцы в статусе победителя Кубка УЕФА подписали спонсорский контракт с букмекером 888.com. И Кануте заявил клубу, что выходить в форме с букмекером не будет.

«Азартные игры – это творение шайтана. Это запрещено Кораном, и я не буду играть в футболке, которая это пропагандирует», – заявил Кануте.

И на первый же матч в новой форме заклеил пластырем лого.

«Согласно Корану, употребление алкоголя, азартные игры, поклонение идолам и лотереи – орудия дьявола. Ты преуспеешь как мужчина только в том случае, если будешь соблюдать правила. Шайтан пытается создать врагов Бога и использует это оружие для вербовки своей армии, – раскрыл свою позицию Кануте. – Вот почему я сказал клубу, что мне нужна футболка без логотипа. Я верю, что они понимают мою позицию. Они согласились на то, о чем я просил, и позволят мне носить форму без этого логотипа».

Поначалу для Кануте и правда сделали исключение. Сейчас такое необычно представлять, но африканский форвард играл в чистой футболке без титульного спонсора, в то время как партнеры выходили в форме с лого.

Но вскоре ситуация изменилась. У букмекера были запланированы спонсорские активации с футболистами, а Кануте был одной из главных звезд той «Севильи». Ему разрешили не участвовать в мероприятиях, но вот логотип вернулся на его форму.

«Для меня вера – это все. Это может звучать немного чрезмерно, но на самом деле все наоборот – это так же просто, как и жизнь. Это неправильно понимают, и мусульманам, которые живут мирно, пытаются стать лучше, сделать мир вокруг лучше, непросто все время видеть одни и те же клише», – говорил Кануте, который по окончании карьеры пожертвовал миллион евро на восстановление мечети в Севилье.

В исламских странах рекламу букмекеров на футболках клубов точно не увидишь, а в мусульманских регионах светских стран такие есть. Например, у грозненского «Ахмата» на форме реклама букмекера «Пари», а на «Ахмат-Арене» заметная наружная реклама этой компании.

Многие футболисты-мусульмане играют с рекламой букмекеров, а громких случаев отказа вроде Кануте нет – хотя, по словам специалиста в исламском праве Леонида Сюкияйнена, с точки зрения шариата это предосудительно. Да и правоверных болельщиков это может отвернуть от клуба, считает Дмитрий Микульский. Но как все происходит на самом деле, есть ли болельщики «Ахмата», которые перестали поддерживать клуб – неизвестно.

Чуть другую борьбу в свое время затевал нападающий «Ньюкасла» Паписс Сиссе. Когда в 2009-м он узнал, что спонсором клуба стала компания Wonga, микрокредитная организация, отказался надевать футболку, сославшись на религию.

Дело в том, что в исламе, по сути, запрещено брать кредиты. Поэтому, кстати, существуют компании, которые выкупают товар, нужный верующему, а потом отдают ему его в рассрочку. В нее закладывают и сумму, которую компания тратит на выкуп, и надбавку за услугу. Возможно, вы слышали про исламский банкинг – как раз в России недавно приняли закон, который его легализует.

Сиссе тогда даже не поехал с командой на предсезонный сбор в Португалию, из-за конфликта он тренировался индивидуально. Но потом его увидели в казино в Тайнсайде (что тоже противоречит принципам шариата), и история принципиального протеста угасла. Футболист вернулся к тренировкам и заплатил клубу пять тысяч фунтов штрафа.

Фото: Gettyimages.ru/Wathiq Khuzaie / Freier Fotograf, Mario Tama / Staff, Ghaith Abdul-Ahad / Freier Fotograf, Spencer Platt / Staff; РИА Новости/Александр Вильф