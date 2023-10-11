Петр Ян – о реванше Махачева и Волкановски: «В этот раз Алексу будет сложнее – поединок пройдет на чужой территории»

Теги UFC MMA Петр Ян Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян отреагировал на анонс реванша Ислама Махачева и Александра Волкановски.

«Я не могу оценивать – лучше ли для Ислама бой против Оливейры или против Волкановски. Ислам прошел лагерь, готовился, и главное, чтобы все это не прошло напрасно.

У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным. Но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Реванш между Волкановски и Махачевым пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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8 комментариев

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Рафаэль Бакиров
Уважение Алексу. Буду топить за него как и в первом бою. Надеюсь, он готовился с самого начала и понимал, что возможность будет.
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СвинопаС
ЮФС теперь должны Волкановски - чувак спасает главный бой карда. А Оливейра раздолбай бразильский - сложно шлем надеть раз зарубаешься в спарингах за неделю до боя
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Ilovethisgame77
Сказал Петя, который в последнее время был отмудохан везде и всеми
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sanek maloi
Ответ Мадина Уйгурова
Удивительно, как Хабиб становился чемпионом и побеждал на чужой территории в США, как побеждал Волков, Олейник как побежала Джан, Нуньес, Энджейчик и прочие. Такое чувство, что это футбол, где решает фактор домашних трибун. Что-то я не помню, чтобы раньше, когда все дрались в США в основном и юфс еще не катался по странам кто-то говорил, что бой на чужой земле сложен
Напомнить как Хабиб стал чемпионом в бою с риэтором, провел защиты с удобными соперниками, с пьяным Конором (+2 года простоя), с безпартерным Порье и Гейджи на шерстяном острове и там были волшебные весы и договорняк)))
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Мадина Уйгурова
Ответ sanek maloi
Напомнить как Хабиб стал чемпионом в бою с риэтором, провел защиты с удобными соперниками, с пьяным Конором (+2 года простоя), с безпартерным Порье и Гейджи на шерстяном острове и там были волшебные весы и договорняк)))
ты если рассказываешь , то не будь лжецом,а рассказывай всё как есть. А именно, что с боя слетел Тони, якобы наступивший на кабель. Что петтис отказался выходить на замену затребовав миллион. Что Макс Холлоуэй ПОЛУЛЕГКОВЕС не сделал вес до ЛЕГКОГО. И что после всего этого вышел риэлтор. Ну окей. Мы не считаем это за чемпионство. Но ведь бой с Коннором то чем не бой за титул? Человек с ДВУМЯ поясами, оформивший самый быстрый нокаут в истории против Альдо, гроза дагов, обещавший убить Хабиба, и вы все верили в это достаточно вернуться в архивные новости и комменты. и что, что был простой и он пьянствовал? Джону Джонсу это не мешает выходить и побеждать. не проблемы Хабиба. удобные Гейжи и Порье? а что мешало другим бойцам быть номером 1 лёгкого веса чтоб драться с Хабибом?) почему неудобные не могли пройти этих удобных?))) ну как Санек?? есть что ответить?)))
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sanek maloi
Ответ Мадина Уйгурова
ты если рассказываешь , то не будь лжецом,а рассказывай всё как есть. А именно, что с боя слетел Тони, якобы наступивший на кабель. Что петтис отказался выходить на замену затребовав миллион. Что Макс Холлоуэй ПОЛУЛЕГКОВЕС не сделал вес до ЛЕГКОГО. И что после всего этого вышел риэлтор. Ну окей. Мы не считаем это за чемпионство. Но ведь бой с Коннором то чем не бой за титул? Человек с ДВУМЯ поясами, оформивший самый быстрый нокаут в истории против Альдо, гроза дагов, обещавший убить Хабиба, и вы все верили в это достаточно вернуться в архивные новости и комменты. и что, что был простой и он пьянствовал? Джону Джонсу это не мешает выходить и побеждать. не проблемы Хабиба. удобные Гейжи и Порье? а что мешало другим бойцам быть номером 1 лёгкого веса чтоб драться с Хабибом?) почему неудобные не могли пройти этих удобных?))) ну как Санек?? есть что ответить?)))
Какая разница, кто бы там не слетел с боя с Хабибом, если факт остаётся фактом, что выйграл он полноценный ремень, а не времянку у риэлтора, 11 номера рейтинга, вышедшего на замену и провозился с ним все 5 раундов))) Конор, Порье (вообще были полулегковесы) и Гейджи безпартерные ударники и подарок для дага.) Марш на кухню Мадина)))
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Герман Сергеевич
Ответ Мадина Уйгурова
ты если рассказываешь , то не будь лжецом,а рассказывай всё как есть. А именно, что с боя слетел Тони, якобы наступивший на кабель. Что петтис отказался выходить на замену затребовав миллион. Что Макс Холлоуэй ПОЛУЛЕГКОВЕС не сделал вес до ЛЕГКОГО. И что после всего этого вышел риэлтор. Ну окей. Мы не считаем это за чемпионство. Но ведь бой с Коннором то чем не бой за титул? Человек с ДВУМЯ поясами, оформивший самый быстрый нокаут в истории против Альдо, гроза дагов, обещавший убить Хабиба, и вы все верили в это достаточно вернуться в архивные новости и комменты. и что, что был простой и он пьянствовал? Джону Джонсу это не мешает выходить и побеждать. не проблемы Хабиба. удобные Гейжи и Порье? а что мешало другим бойцам быть номером 1 лёгкого веса чтоб драться с Хабибом?) почему неудобные не могли пройти этих удобных?))) ну как Санек?? есть что ответить?)))
Гейджи был удобен не по спортивным показателям.
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