Петр Ян – о реванше Махачева и Волкановски: «В этот раз Алексу будет сложнее – поединок пройдет на чужой территории»
Петр Ян отреагировал на анонс реванша Ислама Махачева и Александра Волкановски.
«Я не могу оценивать – лучше ли для Ислама бой против Оливейры или против Волкановски. Ислам прошел лагерь, готовился, и главное, чтобы все это не прошло напрасно.
У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным. Но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.
Реванш между Волкановски и Махачевым пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.
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