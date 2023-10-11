Петр Ян – о реванше Махачева и Волкановски: «В этот раз Алексу будет сложнее – поединок пройдет на чужой территории»

Петр Ян отреагировал на анонс реванша Ислама Махачева и Александра Волкановски.

«Я не могу оценивать – лучше ли для бой против или против Волкановски. Ислам прошел лагерь, готовился, и главное, чтобы все это не прошло напрасно.

У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным. Но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Реванш между Волкановски и Махачевым пройдет 21 октября и возглавит UFC 294.

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