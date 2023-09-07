Клиент «Пари» потерял полмиллиона рублей на матче «Арсенала» и «МЮ», все испортило компенсированное время

В четвертом туре АПЛ «Арсенал» выиграл 3:1 у «МЮ». Счет 1:1 сохранялся до 90-й минуты, но в компенсированное время лондонцы забили дважды.

Именно добавленные минуты помешали одному из клиентов «Пари» заработать на этой игре. Он поставил 500 тысяч рублей на непроигрыш «МЮ» и ТМ3.5 с общим коэффициентом 2.85.

До 90-х минут обе составляющих этой ставки проходили, но голы Деклана Райса и Габриэла Жезуса не позволили им сыграть.

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