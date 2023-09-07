Клиент «Пари» потерял полмиллиона рублей на матче «Арсенала» и «МЮ», все испортило компенсированное время

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В четвертом туре АПЛ «Арсенал» выиграл 3:1 у «МЮ». Счет 1:1 сохранялся до 90-й минуты, но в компенсированное время лондонцы забили дважды.

Именно добавленные минуты помешали одному из клиентов «Пари» заработать на этой игре. Он поставил 500 тысяч рублей на непроигрыш «МЮ» и ТМ3.5 с общим коэффициентом 2.85.

До 90-х минут обе составляющих этой ставки проходили, но голы Деклана Райса и Габриэла Жезуса не позволили им сыграть.

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6 комментариев

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cruyff14@bk.ru
Как же я не завидую этому бедолага в форме тиффони
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Руслан1313
Бедолага, представляю его состояние 🙈
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ман сити фейк
Жезус не только дьяволов огорчал отказывается
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cruyff14@bk.ru
Алло джезус, это пари...
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AntonKra
ставочники, в большинстве своем, больные люди. 500 штук в трубу могут позволить себе миллиардеры, но никак не обычные люди.
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Arima Baki
представляю его лицо в концовке когда увидел как МЮ заканчивает матч с парой Мага-Эванс)
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