Гид по квалификации на Евро-2024 от Раздела «Ставки» на Sports.ru

Квалификация на Евро-2024 вернулась, но со стартом клубного футбола, как всегда забывается, что матчи сборных все еще играют. Сентябрьский перерыв настал сразу после окончания трансферного окна, поэтому Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на квалификационные группы и прикинуть, у кого есть шансы на их выигрыш.

Группа А

Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

За чем следить? Шотландская битва с испанской короной.

Что, если мы скажем, что испанцы вовсе не на первом месте в группе А, сыграли всего два матча и один из них проиграли. Да, де ла Фуентэ, конечно, тренер, но и испанцы не так ярки на таланты, как в золотое поколение нулевых. Еще и шотландцы прибили «фурию» 2:0 в марте и лидируют в группе с идеальными 12 очками из 12 возможных.

Забавно, что коэффициент на победу в группе у Испании до сих пор 1.30, зато на Шотландию – 3.75. Пока что выбор очевиден.

Группа B

Франция, Греция, Ирландия, Нидерланды, Гибралтар.

За чем следить? Борьба за второе место.

Французы уверенно бьют классом всех соперников в группе и легко должны вылетать в Германию с первого места. Что до преследователей:

• Греция пока что на втором месте и вполне может там и остаться, особенно, если разберуться с Нидерландами… Ирландия уже пала. Кэф на выход из группы – 4.00;

• Ирландия в случае очередного проигрыша поставит себя в крайне неловкое положение, кжф на выход из группы идет за 11.00;

• Нидерланды пока сыграли только две игры и идут с тремя очками. Впереди насыщенный календарь и вера аналитиков в то, что они выйдут со второго месте – 1.32.

Кажется, тут будет жара, особенно, если Ван Дейк и ко проиграют еще один матч.

Группа C

Англия, Украина, Италия, Северная Македония и Мальта.

За чем следить? За Италией и Украиной.

Англичане, как и французы в группе B, идут без потери очков и играют в классный, размашистый футбол. Состав идеален, тренер пока что оправдывает, да и подвинуть их от победы в квалификации практически невозможно.

Украина и Италия будут бороться за выход со второго места. У итальянцев пришел Спаллетти, команда по именам, как всегда – топ, но и Украина – хороша! По потерянным очкам «скуадра» идет с ними вровень, поэтому все решат очные встречи, которые они еще не играли.

Тут предпочтение отдать сложно, поэтому и коэффициенты на выход со второго места у команд практически рядом. Выход Украины идет за 2.75, Италии – за 1.37.

Группа D

Турция, Армения, Хорватия, Уэльс, Латвия.

За чем следить? За хорватами.

Пока что одна из самых стабильных сборных (если смотреть на турниры) мира – Хорватия, сыграла только два матча в отборе и идет с 4 очками в талице. Выше – Армения (3 игры, 6 очков) и Турция (4 игры, 9 очков). По потерянным очкам они уже на первом месте, поэтому коэффициент 1.80 на победу в группе D выглядит просто замечательно.

Что до второй путевки, турки все-таки уже создали задел (1.25 на выход из группы), но Уэльс и Армения могут дать бой (обе команды идут за 4.00 на выход).

Группа E

Чехия, Албания, Молдова, Польша, Фарерские острова.

За чем следить? За Молдовой и Албанией.

В группе E все очень запутанно и предугадать, кто же в итоге поедет в Германию банально сложно. Даже Фарерские острова математически могут выйти из группы после ничьей с Молдовой.

Прямо сейчас лидирует Чехия с 7 очками, дальше Албания с шестью, Молдова набрала пять, Польща с тремя баллами и Фареры с 1 очком. Тут все решает количество сыгранных матчей: только у Молдовы их четыре, остальные команды с тремя играми. Поэтому у Польши, которая по составу одна из лучших, все пока относительно неплохо.

По коэффициентам победа чехов идет за 1.40, вот настолько в них верят аналитики. На выход Польши дают 1.55, Албании – 2.15. ВСе же тут предпочтения более опытным полякам.

Группа F

Австрия, Бельгия, Швеция, Эстония и Азербайджан.

За чем следить? За пропуском чемпионата Европы от шведов.

Австрия на ходу и лидирует в группе с тремя победа и ничейным результатом, на одну игру сыграли меньше бельгийцы, которые идут по тому же графику, но сыграли на матч меньше.

Что до Швеции, у скандинавов три матча и два поражения. Коэффициент на их невыход слишком мал (1.25), к единице стремятся и кэфы на выход Австрии и Бельгии. Со ставочной точки зрения в этой группе ловить нечего.

Группа G

Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

За чем следить? За прекрасной Венгрией.

Лидера здесь два, оба с семью очками – это Венгрия и Сербия. Дальше идут Черногория с 4 очками и Болгария с двумя. Получается, что самая интересная линия тут на победителя группы.

Венгрия, потрепавшая нервы немцам и англичанам в прошлом розыгрыше Лиги Наций, всерьез нацелена на выход с первого места. Игра поставлена, удивлять тоже есть чем, звезды европейского уровня в составе. Давать на выход Сербии с первого места 1.70 – преступление. На Венгрию выставили 2.45.

Группа H

Финляндия, Казахстан, Дания, Словения, Северная Ирландия, Сан-Марино.

За чем следить? Буквально за каждой игрой.

Во время жеребьевки сложно было представить, что Финляндия и Казахстан будут лидировать после четырех матчей (по 9 очков), а Дания будет идти с семью на третьем месте (вместе со Словенией).

Финны и казахстанцы доказали, что с ними надо считаться, поэтому их победа в группе вполне реальна, как и то, что Дания не выйдет первой за 3.55. Стоит присмотреться к кэфам на выход из группы какой-то из этих сборных, на Финляндию дают 1.65, на Казахстан – 2.15.

Сентябрьские матчи расставят все точки в этой группе, как и букмекеры подкорректируют коэффициенты.

Группа I

Швейцария, Румыния, Израиль, Беларусь, Косово и Андорра.

За чем следить? За Румынией и Израилем.

Даже в другой вселенной, если бы она существовала, ничто не помешало бы сборной Швейцарии выиграть эту группу. Зато различные вероятности допустимы в борьбе за второе месте, где наивысшие шансы на путевку у Румынии и Израиля.

Румыны выше в таблице на одно очко за счет того, что не проиграли пока что ни одного матча. Именно очные встречи с Израилем решат судьбу путевки, поэтому смотрим, какие шансы на второе место дают аналитики букмекерских контор.

Румыния за 1.40, Израиль за 3.25. Ждем 9 сентября, там станет ясно, уйдут ли в отрыв румыны.

Группа J

Португалия, Словакия, Люксембург, Босния и Герцеговина, Исландия и Лихтенштейн.

За чем следить? По сути, уже не за чем.

На выход Португалии с первой строчки дают 1.07. Криштиану рвется на очередной Евро, четыре победы из четырех, тут все ясно. Но Словакия пытается держать темп, у них 10 очков при одной ничьей.

Единственная ставка, к которой можно присмотреться – выход словаков со второй строчки. Коэффициент, конечно, не будоражит (всего 1.45), но если Люксембург (да, да, да!) с семью очками сможет до них добраться, то нас ждет шоу под названием «Люксембург на Евро за 7.50».

Фото: IMAGO/Jamie Johnston, Attila Volgyi/XinHua, Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP