Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Спартак» – «Динамо» в Кубке России

29 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» и «Динамо» сыграют в Кубке России. Начало встречи – в 19:30.

«Спартак» попал в неудачную серию. Команда Абаскаля идет на трех матчах без побед: два поражения и ничья. В последней встрече москвичи не смогли даже забить, сыграв нулевую ничью с «Ахматом». Но за пять матчей у клуба 12 голов.

С «Динамо» красно-белым будет непросто. Коллектив Лички не проигрывает в основное время семь матчей подряд. Четыре из них команда выиграла. С результативностью у бело-голубых все хорошо: 13 голов за пять встреч.

Последняя очная игра команд завершилась со счетом 3:3.

Сейчас эксперты видят «Спартак» фаворитом матча. На него возможно поставить за 2.20. Ничья есть в линии за 3.90. Успех «Динамо» оценивается в кэф 3.20.

А вот игроки БЕТСИТИ определились с фаворитом: 60% от общего объема ставок на исход пришлись на «Спартак». 20% проставлено на ничью. Аналогичный процент ставок сделали на «Динамо».

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