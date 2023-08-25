BetBoom объявил о сотрудничестве с тремя стримерами из сквада «Хазяева»

В состав команды амбассадоров BetBoom вошли 3 стримера и блогера из объединения «Хазяева»: Алексей «Koreshzy» Деревяшкин, Александр «Paradeev1ch» Парадеев, Данила «Danila_Gorilla» Фурцев — каждый из них обладает уникальным стилем и представляет различные жанры контента. Совокупное количество подписчиков новых амбассадоров BetBoom составляет более 5 000 000.

«С брендом BetBoom знаком достаточно давно, и первое, что приходит на память — это рассказы Кумана о BetBoom. Я тогда даже по его ссылке аккаунт зарегистрировал. Что касается ставок, как бы ни было странно, но реже всего ставлю на киберспорт, больше все-таки мне интересен футбол и бои. Хотелось бы сделать какой-нибудь крутой совместный проект, очень надеюсь, что это желание осуществится», — прокомментировал Данила «Danila_Gorilla» Фурцев.

В рамках партнерства стримеры будут приглашены на уникальные трансляции и мероприятия, проводимые BetBoom.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с такими талантливыми стримерами, как «Хазяева». Их энергичные трансляции и преданность своей аудитории являются идеальным дополнением к нашим ценностям и целям», — отметил Никита Коротеев, руководитель отдела продюсирования BetBoom.

https://youtu.be/nEzXVRfnXeI