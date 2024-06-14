BetBoom подвёл итоги РПЛ: 3 000 000 на победу «Динамо» и ординар с коэффициентом 160

Букмекерская компания BetBoom представила результаты ставок клиентов на Российскую Премьер-лигу 2023/2024. Крупнейший выигрыш был получен благодаря ставке на матч 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ахматом». Победа москвичей за 1.85 принесла одному из клиентов BetBoom более 5,5 млн рублей.

Самый высокий выигрышный коэффициент бетторы поймали в игре 23-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром». Клиент BetBoom поставил перед матчем на точный счёт «3:4» с кэфом 160. Третий гол нижегородцев 87-й минуте обеспечил беттору заход купона.

Популярнейшим матчем среди клиентов стало противостояние финального тура Чемпионата между «Краснодаром» и «Динамо». Игра была одной из ключевых в сезоне, так как решала исход чемпионства. Как минимум ничья обеспечивала москвичам победу в РПЛ, но в итоге хозяева выиграли матч с минимальным счётом 1:0.

Также компания BetBoom подвела итоги акции «РПЛ 2:0». Напомним, что по ней клиентам досрочно рассчитывали выигрыш по ставкам на исход, если выбранная ими команда вела по ходу игры в два мяча. Акция сработала в 13-ти матчах РПЛ. Благодаря досрочному расчету клиенты получили 38 520 456 рублей выигрыша со ставок, которые не сыграли к финальному свистку.

Сезон РПЛ 2023/2024 завершился 25-го мая. По итогам турнира «Зенит» выиграл «золото». «Краснодар», несмотря на победу в последнем туре, оказался лишь на второй строчке таблицы. «Динамо» закончило сезон с бронзовыми медалями.