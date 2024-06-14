Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной Германии в матче открытия ЕВРО-2024

14 июня в матче открытия ЕВРО-2024 встретятся сборные Германии и Шотландии. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00.

Аналитики БЕТСИТИ считают немецкую команду явным фаворитом игры. На победу хозяев турнира предлагают коэффициент 1.29, на успех шотландцев дают 12.0, ничья идет за 6.20.

Но победу Германии с Ф1 (-1.5) можно поставить с кэфом 1.88, на Ф2 (+1.5) предлагают 1.98.

По мнению экспертов, стартовый матч турнира будет результативным. На ТБ 2.5 БЕТСИТИ предлагает 1.81, на ТМ 2.5 дают 2.07.

Учитывая, что в двух из трех последних матчей немцев и в пяти из семи предыдущих игр шотландцев было более двух голов, ставка на «верховой» тотал выглядит обоснованной.

Другим интересным вариантом смотрится «П1 и ТБ 2.5». На этот исход можно зарядить с кэфом 1.88.

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Букмекеры считают сборную Германии одним из фаворитов чемпионата Европы. В БЕТСИТИ на чемпионство команды Юлиана Нагельсманна предлагают 6.00, на выход в финал – 3.40.

Немецкая сборная должна уверенно выходить в плей-офф. Аналитики считают, что хозяева ЕВРО займут первое место в группе и дают на этот исход 1.42.

Согласно оценкам экспертов, Шотландия – аутсайдер группы. На ее победу в квартете предлагают 13.0, на выход из группы – 1.90.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в уверенном старте сборной Германии. На П1 поставили 90% бетторов, 4% отдали предпочтение шотландцам, еще 6% выбрали вничью.

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