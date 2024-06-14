Букмекер VaideBet расторг рекордный контракт с «Коринтианс» из-за обвинений в коррупции

Букмекер VaideBet расторг спонсорский контракт с «Коринтианс».

В январе стороны заключили сделку на три года на 76 миллионов долларов. Позже полиция начала расследование, заподозрив клуб и букмекера в нарушениях при заключении сделки.

VaideBet решила расторгнуть соглашение с «Коринтианс» до завершения расследования.

«Всего за пять месяцев никому неизвестный букмекер превратился во второго крупнейшего игрока на рынке — «Коринтианс» сожалеет, что наш партнер преждевременно расторг спонсорское соглашение», — говорится в заявлении клуба.

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