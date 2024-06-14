Букмекер VaideBet расторг рекордный контракт с «Коринтианс» из-за обвинений в коррупции

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекер VaideBet расторг спонсорский контракт с «Коринтианс».

В январе стороны заключили сделку на три года на 76 миллионов долларов. Позже полиция начала расследование, заподозрив клуб и букмекера в нарушениях при заключении сделки.

VaideBet решила расторгнуть соглашение с «Коринтианс» до завершения расследования.

«Всего за пять месяцев никому неизвестный букмекер превратился во второго крупнейшего игрока на рынке — «Коринтианс» сожалеет, что наш партнер преждевременно расторг спонсорское соглашение», — говорится в заявлении клуба.

Ставки на Спортсе

Прогнозы Лукомского, Дорского и Чернявского на Евро: Шотландия забьет Германии, но проиграет

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий