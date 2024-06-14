Суперкомпьютер Opta назвал Францию новым фаворитом Евро-2024. 10 дней назад главным претендентом на победу считалась Англия

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Сборная Франция – фаворит на победу на Евро-2024 по версии Opta Predictor.

«Трехцветные» станут чемпионами Европы с вероятностью 18,4%. 10 дней назад суперкомпьютер называл фаворитом Англию. Сейчас шансы на победу англичан – 17,9%.

Также в десятку входят Германия (14,5%), Португалия (11,1%), Испания (10,3%), Италия (5,2%), Нидерланды (5,2%), Бельгия (4%), Хорватия (2,4%) и Дания (1.7%).

У Украины (12-е место) 1,1%, у Сербии (15-е) 1%. У Грузии самые низкие шансы – 0,1%.

Ставки на Спортсе

Евро-2024: чемпион – Англия, лучший бомбардир – Мбаппе, Роналду не забьет со штрафного. Что не сбудется?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну Ёpta!
+3
0
+3
Ответ Potapson
Ну Ёpta!
Суперкомпьютер Опта дал бы 92,8 % вероятности , что этот комментарий станет самым заплюсованным на ветке
+3
0
+3
Сердце красавицы склонно к измене. И к перемене.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий