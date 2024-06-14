Суперкомпьютер Opta назвал Францию новым фаворитом Евро-2024. 10 дней назад главным претендентом на победу считалась Англия

Сборная Франция – фаворит на победу на Евро-2024 по версии Opta Predictor.

«Трехцветные» станут чемпионами Европы с вероятностью 18,4%. 10 дней назад суперкомпьютер называл фаворитом Англию. Сейчас шансы на победу англичан – 17,9%.

Также в десятку входят Германия (14,5%), Португалия (11,1%), Испания (10,3%), Италия (5,2%), Нидерланды (5,2%), Бельгия (4%), Хорватия (2,4%) и Дания (1.7%).

У Украины (12-е место) 1,1%, у Сербии (15-е) 1%. У Грузии самые низкие шансы – 0,1%.

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Евро-2024: чемпион – Англия, лучший бомбардир – Мбаппе, Роналду не забьет со штрафного. Что не сбудется?