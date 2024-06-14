Мактоминей – лучший бомбардир Шотландии в отборе Евро-2024. 7.00 – забьет Германии в матче открытия

Германия и Шотландия сыграют в матче открытия Евро-2024.

Букмекеры не верят, что шотландцы смогут забить. На это предлагается коэффициент 2.13. На гол главного бомбардира Шотландии в отборе Евро-2024 Скотта Мактоминея можно поставить за 7.00. В отборочном этапе полузащитник забил 7 мячей в 8 матчах.

Матч пройдет 14 мая и начнется в 22:00 мск.

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