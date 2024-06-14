BetBoom разыгрывает путешествие в страну-победительницу Евро-2024. Участвуй в акции «ЧЕ-бинго»!

Акция действует в приложении, на сайте и в клубах BetBoom.

Как работает акция?

Все просто: необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, подтвердить участие на специальном лендинге и выполнять задания от BetBoom.

Закрыв одну линию, ты получишь гарантированный фрибет, а закрыв весь билет, – купон для участия в розыгрыше призов. Розыгрыш призов состоится 16 июля, после завершения чемпионата.

BetBoom разыгрывает:

● Поездку в страну чемпиона;

● 5 сертификатов на покупку телевизора;

● 5 Apple Watch ULTRA 2;

● 5 PS5 с FIFA;

● 50 комплектов мерча ЧЕ по футболу;

● 10 футбольных джерси сборных-участниц чемпионата;

● 1 150 000 фрибетов.

У БК BetBoom одна из самых широких сетей клубов комфорт-класса с большими экранами для комфортного просмотра футбольных матчей – в том числе Евро-2024. Бывший форвард сборной России по футболу и амбассадор БК BetBoom Павел Погребняк выступит комментатором на матчах Чемпионата Европы в столичных и подмосковных клубах.

Посетители пунктов приема ставок смогут не только насладиться зрелищным футболом, но и пообщаться с легендарным спортсменом, взять у него автограф, принять участие в активностях и получить различные призы. Адреса клубов в которых Павел Погребняк будет комментировать матчи Чемпионата Европы можно узнать из анонсов в социальных сетях футболиста.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия.

Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе заказ блюд и напитков из премиальных ресторанов, ежедневный кэшбэк до 15% и вызов такси. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://betboom.ru/pages/contacts.