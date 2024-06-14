Александр Дорский предложил ставку на матч Германия – Шотландия с коэффициентом 1.90

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Александр Дорский сделал прогноз на матч Германия – Шотландия на Евро-2024.

Автор Sports предлагает поставить на победу Германии и ТБ2,5 с коэффициентом 1.90.

«Стартовый матч на домашнем Евро против, возможно, слабейшей команды группы – кажется, идеальная ситуация для уверенного начала от Германии.

Конечно, главная сила немцев – на чужой половине поля, где Гюндоган, Виртц, Мусиала и Хавертц способны легко проходить между линиями. Дополнение – радиоуправляемые передачи Крооса из глубины. Еще один бонус – вероятные одновременные подключения крайних защитников, Киммиха и Миттельштедта.

Так что в этом матче смело поставлю на тотал больше 2,5 при победе Германии. Небольшой, но оправданный риск – тотал больше 2,5 и обе забьют: немцы могут запустить контратаку или стандарт, да и полузащита Шотландии по именам все-таки хороша.

Совсем уж авантюрный вариант – точный счет. Почему бы не 3:1?» – считает Дорский.

Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

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1 комментарий
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Все прям так уверены в +2,5. А в итоге будет какая-нибудь тухлая нулевая ничья или 1:0 в лучшем.
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