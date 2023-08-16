БЕТСИТИ – титульный партнер Суперкубков и Кубка России по мини-футболу

БЕТСИТИ Суперкубок России по мини-футболу среди мужских команд пройдет 25 августа в Санкт-Петербурге.

Российский футбольный союз и букмекерская компания БЕТСИТИ подписали соглашение о титульном беттинг-партнерстве трех турниров по мини-футболу: Суперкубков России среди мужчин и женщин, а также Кубка России.

БЕТСИТИ Суперкубок по мини-футболу среди мужских команд разыграют КПРФ и «Синара» 25 августа в Санкт-Петербурге.

«Кристалл» и «Норманочка» сыграют в матче за БЕТСИТИ Суперкубок России среди женских команд 10 сентября в Нижнем Новгороде.

БЕТСИТИ Кубок России по мини-футболу 2023/24 пройдет с 8 сентября 2023 по 25 февраля 2024 года.

Трансляции матчей в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ».

В рамках сотрудничества РФС и БЕТСИТИ запланированы акции по продвижению турниров, интерактивные проекты, активации и розыгрыши для болельщиков.

Клиенты БЕТСИТИ смогут посмотреть все матчи турниров в мобильном приложении и на сайте букмекера.

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС: – Мини-футбол в России достаточно хорошо развит как спортивная дисциплина. Однако, несмотря на значительные успехи сборной страны и российских клубов на международной арене, а также высокий уровень внутренних турниров, этой разновидности футбола часто не хватало должного внимания.

Совместно с БЕТСИТИ мы рассчитываем придать серьезный импульс продвижению и популяризации мини-футбола, сделать его более качественным с медийной точки зрения.

Российский футбольный союз уделяет большое внимание развитию женского футбола и его разновидностей. Поэтому хочу особо отметить, что наше сотрудничество охватывает не только мужские, но и женские турниры по мини-футболу.

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ: – БЕТСИТИ укрепляет сотрудничество с РФС. В июле мы совместно провели международный турнир по пляжному футболу в Санкт-Петербурге. Мы довольны и спортивными, и маркетинговыми результатами.

Теперь наше партнерство будет продолжено в мини-футболе и охватит сразу три турнира: Суперкубки России среди мужских и женских команд, а также Кубок России. Мы рады внести свой вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта.

Вместе с нашими партнерами из РФС мы готовим масштабную программу для болельщиков. Уверен, что зрителей ждут яркие матчи.