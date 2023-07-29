Букмекеры ждут голов в Самаре и видят «Динамо» неявным фаворитом. Год назад здесь был счет 5:2

Второй тур РПЛ начнется с матча между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» – он пройдет в Самаре.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.30 на победу «Динамо» и 2.90 – на успех «Крыльев Советов». Если в игре будет забито меньше трех мячей, сыграет коэффициент 2.10, а если три и больше – 1.75.

Известно, что «Динамо» в 11 из последних 17 гостевых матчей пропускало не меньше двух голов.

За последний год «Крылья» принимали «Динамо» сразу три раза: выиграли 5:2 в мае 2022-го, проиграли 0:2 через два месяца, а в феврале 2023-го победили 2:1 в Кубке.

Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет в субботу, 29 июля. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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