У чемпионов Литвы и Исландии худшие шансы на выход в следующий этап ЛЧ. «Клаксвик» – аутсайдер матчей с «Хэкеном»

В Лиге чемпионов стартует второй квалификационный раунд, всего пройдут 12 матчей.

Наихудшие шансы на выход в третий этап имеют «Жальгирис» и «Брейдаблик». Чемпион Литвы встретится с «Галатасараем», где на проход турок предлагается коэффициент 1.085, а литовцев – 6.75. Чемпион Исландии сыграет с «Копенгагеном», где коэффициент на проход датчан – 1.11, а исландцев – 5.90.

Невысоки шансы и фарерского чемпиона «Клаксвика», который сенсационно выбил возглавляемый на тот момент Станиславом Черчесовым «Ференцварош». Соперник «Клаксвика» – «Хэкен», коэффициент на выход в следующий раунд – 5.10, а у шведов – 1.145.

Первые матчи состоятся 25-26 июля, ответные – 1-2 августа.

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