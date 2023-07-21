Дмитрий Шнякин предлагает комбинированную ставку на матч «Динамо» и «Краснодара»

Сегодня в 19:00 по Москве стартует РПЛ. «Динамо» принимает «Краснодар», а Дмитрий Шнякин и Winline предлагают интересную ставку на матч эксклюзивно для раздела «Ставки» на Sports.ru.

«В глаза сразу бросается важное: в обеих командах группа творческих футболистов качественнее группы разрушителей. У динамовцев по три игрока на позиции вингеров, прогрессирующий Гладышев, игрок сборной Камеруна Нгамале. Завидный выбор центрфорвардов: Смолов, Тюкавин и, видимо, Грулев. На месте перезагружающийся Захарян. Да и Фомин прекрасно двигает мяч вперед. А Краснодар – вторая по результативности команда прошлого чемпионата, которая пока сохраняет главных звезд – Сперцяна и Кордобу. У обоих, кстати, вполне себе «забивная» форма, если судить по предсезонным матчам. Атакующие линии обеих команд можно назвать скоростными, изобретательными и очень скоростными, даже если судить по одним фамилиям.

Напрашивается базовый вариант «обе забьют». Убеждает в этом и склонность обоих тренеров – Лички и Ивича – организовывать быстрый, масштабный переход в атаку. Ну и первый тур, хорошая погода, отличное поле, особое настроение, все дела.

И все же 1,6 за «обе» – ставка скорее для экспресса или крупной суммы. Хочется замикшировать. Лично я выберу вариант, при котором «Краснодар» не проиграет. Личка только начал работу, причем времени имел немного, тогда как проект Ивича после двух межсезоний выглядит более цельным. «Динамо» не имеет стабильности в обороне. Как условный намек на это – 3 пропущенных от «Пари НН» в заключельном подготовительном матче. К тому же «Краснодар» готов играть смело в том числе и в гостях – можно вспомнить ту же упущенную победу в Петербурге.

В линии друзей из Winline есть комбинированная ставка «X2 и обе забьют» с кэфом 2,33.

На этом и остановлюсь».

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