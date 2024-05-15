Сыграй за наших на Чемпионате мира вместе с «Лигой Ставок»!

Букмекерская компания «Лига Ставок» и издательский дом «Комсомольская правда» запустили совместный спецпроект, приуроченный к Чемпионату мира по хоккею – 2024 в Чехии. Хоккейные болельщики смогут не только следить за турнирной таблицей ЧМХ и делать ставки на фаворитов, но и погрузиться в историю побед «Красной машины».

Проект «Сыграй за наших на Чемпионате мира» позволит болельщикам поддержать российскую сборную по хоккею, которая не примет участие в мировом чемпионате 2024 года в Праге.

Самых продвинутых любителей хоккея ждет викторина на знание истории побед национальной сборной по хоккею. Какой ЧМ был первым для СССР? Каковы были результаты в противостоянии со шведами? Кто стал автором пента-трика на Олимпийских играх 1998 года? Какие ледовые драки с американцами были самыми жесткими? Ответившие правильно на эти и многие другие вопросы участники получат призы от «Лиги Ставок».

В специальном разделе собрана актуальная информация по главному хоккейному первенству: расписание игр, матч-центр с коэффициентами букмекера и результаты команд. В этом году борьбу за медали чемпионата ведут 16 национальных команд. По прогнозам аналитиков «Лиги Ставок» на текущий момент главным фаворитом чемпионата является сборная Канады. Вторым претендентом на победу считается команда Швеции, следующими в списке идут США и Финляндия. И только потом — Чехия, Швейцария и Германия. Следить за ходом матчей, изучать коэффициенты и делать ставки можно в верхнем экране сайта спецпроекта (важно, чтобы был отключен Adblock).

Также «Лига Ставок» подготовила для болельщиков ЧМХ «звездный» чат в приложении и на сайте «Лиги Ставок» с участием амбассадоров компании – прославленных хоккеистов Ильи Ковальчука, Кирилла Капризова и комментатора Виктора Гусева!

Следите за ходом ЧМХ вместе с крутыми спортивными экспертами и сыграйте за наших!