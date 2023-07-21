«Динамо» и «Краснодар» – близнецы по трендам. Ставки на матч-открытие – сказка

РПЛ наконец-то вернулась. Уже в пятницу, 21 июля, «Динамо» примет «Краснодар» в 17:00 по Москве. Готовимся к матчу вместе с разделом «Ставки» на Sports.ru.

Что по командам?

Первое, и самое важное, обе команды провели межсезонье пассивно, практически не поменяв состав. Правда, в Москву приехал Личка, который должен воскресить амбиции «Динамо» на звание топ-клуба, ну и в борьбу за первую тройку включиться (не факт, что выйдет). Неплохая предсезонка, вместившая в себя два разгрома ЦСКА в «Братском кубке» (5:0 и 6:3), дает веру в то, что форму команда набрала и в матче-открытия покажет себя во всей красе.

У руля «Краснодара» все так же Ивич. Сперцян, Кордоба и Сафонов пока в команде, но ничейки в предсезонке с не самыми топовыми «Сочи» и «Черноморцем» навевают тоску.

Что по истории встреч?

«Динамо» исторически очень неудобен «Краснодару», команда Галицкого победила лишь дважды за 10 последних матчей, причем один раз в далеком 2018-м (второй в марте этого года 3:1). Москвичи победили 5 раз, трижды случалась ничья.

На что ставить?

Противостояние команд всегда получается огненным, желтого цвета тоже очень много. Так, всего в истории противостояний команд показано 102 карточки (по 51 на брата), в среднем 4,64 на игру.

Конечно, соблазнительным выглядит коэффициент на тотал больше 4,5 желтых карточек в матче – 1.80 , начало сезона, игроки пока не в форме… но ТМ тут предпочтительнее. И кэф 1.90 , и среднее количество ЖК слишком на границе.

Тотал голов

Сразу смотрим на индивидуальные тоталы команд (причем оба по полтора), и два тренда:

•‎ «Динамо» забивает меньше 1.5 мячей дома в 9 из 10 последних очных встреч в Премьер-лиге. Кэф при этом приличный, попахивает промахом аналитиков БК.

Индивидуальный тотал «Динамо» меньше (1,5) – 1.90

•‎ «Краснодар» забивает меньше 1.5 мячей на выезде в 6 очных матчах в РПЛ. Продлится ли серия?

Индивидуальный тотал «Краснодара» меньше (1,5) – 1.59

И последнее, тотал меньше 2.5 голов сыграл в 6 очных матчах в Москве подряд в премьер-лиге. Ждать обилия голов не приходится, если смотреть на статистику встреч.

Тотал меньше (2,5) – 2.22

А смолл-маркеты что предложат?

Смотрим на офсайды. Команды не особо лезут в положение вне игры, у москвичей тотал меньше 4,5 офсайдов сыграл в 4 домашних матчах подряд, у «Краснодара» – тот же тотал в (4,5) сыграл в 11 из 12 последних выездных матчей.

Тотал меньше (4,5) офсайдов – 1.42

Как и в случае с офсайдами, по угловым тоже есть схожий тренд, смотрим на общий тотал в 9,5 корнеров.

ТМ в 9,5 сыграл в 8 из 10 последних матчей команд (не личных встреч) в РПЛ. Кэф – просто подарок, 2.20.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив