Фаворитки женской сетки «Уимблодна» не дошли до полуфинала, остались только Соболенко и Жабер

Теги Уимблдон Элина Свитолина Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Ставки на теннис Ставки

Элина Свитолина, Онс Жабер, Маркета Вондроушова и Арина Соболенко вышли в полуфинал «Уимблдона».

Украинская теннисистка сыграет с Вондроушовой, третья сеянная Соболенко сразится с пятой сеянной Жабер. 

Фавориткой «Уимблдона» перед полуфиналами стала Арина Соболенко, на ее победу дают – 2.20.

Дальше идут Жабер – 3.50, Вондроушова – 5.50 и Свитолина – 6.50.

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