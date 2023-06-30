Сальвадор и Коста-Рика сыграют в Кубке КОНКАКАФ. Есть тренды на голы и карточки

Во втором туре Кубка КОНКАКАФ сыграют сборные Сальвадора и Коста-Рики. Матч стартует в ночь с 30 на 1 июня в 3:30 по Москве.

Несмотря на ужасные серии команды (обе сборные проиграли 4 последних матча из 5), в этой игре ожидаем верх по забитым голам и низ по карточкам.

Тотал больше 1.5 голов сыграл в 9 из 10 последних матчей Сальвадора и в 8 из 9 игр Коста-Рики, на то, что серии продолжатся можно зарядить по кэфу 1.42

Тотал меньше 3.5 желтых карточек сыграл в 5 из 6 последних матчей Сальвадора. Коэффициент в районе 1.90

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