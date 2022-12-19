PARI: Марокко – самая прибыльная команда для компании PARI по итогам Чемпионата мира, Франция – самая прибыльная команда для клиентов

Букмекерская компания PARI подвела итоги завершившегося в Катаре Чемпионата мира по футболу 2022 и поделилась информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов командах и матчах турнира.

Если суммировать все матчи 32 сборных ЧМ-2022, то, в общем и целом, 26 команд принесли компании PARI прибыль, и только 6 сформировали убыток. Матчи, сыгранные Францией, Катаром, Нидерландами, Ираном, Англией и Сенегалом стали убыточным для PARI. Французы принесли больше всего денег клиентам PARI: на Францию пришлась самая высокая отрицательная маржа – убыток составил более 10%.

Игроки также остались в максимальном плюсе после матчей сборной Сенегала, поскольку эта команда выигрывала в тех матчах, где была фаворитом, и проигрывала, когда считалась аутсайдером.

Самой прибыльной командой для PARI стала главная сенсация ЧМ – сборная Марокко – матчи с участием этой команды обеспечили около 21% прибыли компании суммарно по итогам мундиаля. А самым успешным матчем с участием Марокко стала встреча этой команды с Испанией – из всех матчей, которые провели марокканцы, больше всего прибыли PARI зафиксировали по итогам данной встречи (около 36% всех встреч марокканцев, проведенных за время ЧМ). На матч Марокко – Португалия пришлось 29% от всей прибыли африканской команды.

Самым прибыльным матчем для PARI стала ничья Хорватии и Бразилии в ¼ финала, которая привела к серии пенальти и вылету главного фаворита турнира – бразильцев – по итогам серии».

Стоит отметить, что в топ-5 всех самых прибыльных матчей для PARI стали матчи Марокко – Испания в 1/8 финала (0:0 и победа марокканцев в серии пенальти), Дания – Тунис (групповая стадия, 0:0), Марокко – Португалия (1/4 финала, 1:0) и Англия – США (групповая стадия, 0:0).

Самый убыточный матч для PARI – противостояние Англии и Франции в ¼ финала (1:2). В топ-5 по убытку присутствуют следующие матчи: Англия – Иран (групповая стадия, 6:2), Франция – Дания (групповая стадия, 2:1), Франция – Польша (1/8 финала, 3:1) и Нидерланды – США (1/8 финала, 3:1).

Кроме того, в топ-5 самых прибыльных команд для PARI по итогам турнира – сборные Хорватии, Испании, Туниса и Бразилии.

Финал стал самым крупным событием чемпионата по обороту – матч собрал более 7% от суммы всех сделанных ставок за время турнира.

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