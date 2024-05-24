Аналитик PARI Диков: «Смысл букмекера – не выиграть на том, чтобы я проиграл, а просто распределить выигрыш»

Директор data&analytics PARI Алексей Диков рассказал, как зарабатывают букмекерские компаниию

«Если играют одинаковые команды, например, «Спартак» против «Спартака», будет коэффициент 2.00. 50%. Я сам до этого не сразу дошел – даже удивился, почему не понял раньше.

Многие думают, что букмекер создает событие, чтобы выиграть денег. Это ошибка. Вот, пример со «Спартаком». Коэффициент одинаковый – 2.00, а букмекер просто зарабатывает на маржинальности. Не отдает маленький кусочек денег выигравшему игроку. Около 7%.

Основной смысл букмекера – не выиграть на том, чтобы я проиграл. А просто распределить выигрыш», – заявил Диков.

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