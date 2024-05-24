В «Лиге Ставок» назвали фаворитов и аутсайдеров последнего тура РПЛ

В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур Российской Премьер-Лиги, по итогам которого определится чемпион сезона-2023/2024. Ситуация накалена до предела, ведь на победу претендуют сразу три команды.

По мнению экспертов департамента трейдинга БК «Лига Ставок», главный матч года пройдет именно в Краснодаре, где «быки» примут «бело-голубых». «Динамо» для чемпионства устроит даже ничья – в успех команды верят 46% клиентов «Лиги Ставок». При этом 54% болельщиков считают, что подопечные Мурада Мусаева дадут бой лидеру чемпионата и выиграют принципиальную встречу.

«Зенит» на своем поле принимает «Ростов», на победу «сине-бело-голубых» в основное время можно поставить с коэффициентов 1.27. На лидерство в турнирной таблице клуба с берегов Невы букмекер предлагает коэффициент 3.05, чемпионство «Динамо» оценивается с коэффициентом 1.6, а «Краснодара» – 10.0.

Напомним, что «Зениту» для чемпионства необходимо обыграть «Ростов» и дождаться победы «Краснодара» над «Динамо». Южанам для победы в чемпионате необходимо обыграть москвичей и ждать потери очков команды Сергея Семака.

Любопытная развязка сформировалась и внизу турнирной таблицы. Только «Сочи» гарантировал себе прямой вылет в ФНЛ. «Балтика», «Факел» и «Пари НН» попытаются сохранить прописку в элитном дивизионе. Попадание калининградского клуба в зону стыковых матчей оценивается с коэффициентом 4.0, прямая путевка нижегородской команды в ФНЛ – с коэффициентом 4.5, а аналогичный исход у воронежцев – с коэффициентом 11.0.