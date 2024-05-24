«Ман Сити» – «МЮ»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита финала Кубка Англии

25 мая состоится финал Кубка Англии по футболу. Как и год назад трофей разыграют «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». Решающая встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00.

В прошлом сезоне сильнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы (2:1). «Сити» выиграл Кубок Англии впервые с 2019 года. «МЮ» в последний раз брал этот титул в 2016 году.

Всего в семи последних манчестерских дерби шесть раз побеждал «Сити» и только однажды успех был на стороне «Юнайтед».

В двух матчах этого сезона коллектив Гвардиолы выиграл с разницей в два мяча и более (3:0, 3:1). В шести очных встречах подряд было не менее трех голов.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом финала. На победу действующего обладателя кубка в основное время предлагают коэффициент 1.35, на успех «МЮ» дают 9.30, вероятность ничьи оценивается кэфом 5.80.

Эксперты уверены, что команда Гвардиолы сохранит титул, на это событие дают 1.15. На итоговый триумф парней Эрика тен Хага можно поставить за 5.90.

Победа «Ман Сити» с Ф1 (-1.5) идет за 1.88, а ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.05. Интересно смотрится комбинированный исход «П1 и ТБ 2.5» за 1.77.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно исхода финального матча разошлись. 41% отдали предпочтение «Сити», на «МЮ» поставили 39% бетторов, еще 20% выбрали ничью.

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