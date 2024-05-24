Olimpbet станет партнером Суперкубка России. Стоимость контракта – 750 млн рублей за три сезона («РБ Бизнес»)
Букмекерская компания Olimpbet станет партнером Суперкубка России по футболу, сообщили «РБ Бизнес» два источника, знакомых с ситуацией.
Стоимость контракта составит 750 млн рублей за три сезона. Минимум 30% этой суммы будут потрачены на маркетинговые активации.
Olimpbet также получит титульные права на чемпионат и Кубок России по пляжному футболу.
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