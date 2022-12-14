Смотри розыгрыш Toyota Land Cruiser от Olimpbet в прямом эфире

Лучший разогрев перед полуфиналом ЧМ — шестой розыгрыш «Максимального драйва». Сегодня в прямом эфире из Санкт-Петербурга букмекерская компания Olimpbet определит обладателя Toyota Land Cruiser.

В 20:00 футбольный комментатор Михаил Моссаковский и легенда петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев случайным образом выберут 11 победителей, которые заберут призы: PlayStation 5, технику Apple, умные колонки и браслеты. А главный счастливчик получит суперприз — премиальный внедорожник. Смотрите прямую трансляцию на YouTube-канале Olimpbet или в группе VK.

Все гости паба «Арден», в котором пройдет розыгрыш, смогут поучаствовать в конкурсе и выиграть вратарские перчатки с автографом Малафеева. А после окончания эфира Моссаковский вживую прокомментирует полуфинал ЧМ Франция — Марокко.

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