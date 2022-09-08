Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«„Манчестер Юнайтед“ серьезную перестройку затеял. Для Тен Хага куплено очень много игроков, причем за баснословные деньги. Но уже видно, что все готовы приносить результат. 4 подряд победы в чемпионате, в том числе над лидером „Арсеналом“, показатель того, что „МЮ“ на правильном пути. Не знаю, готов ли он бороться за титул в АПЛ, наверное, вряд ли, но может пошуметь в Европе. Тен Хаг все-таки голландец, еврокубками пренебрегать не станет. К тому же у „МЮ“ сейчас такая обойма мощная, что игроков должно хватить на все турниры.

„Реал Сосьедад“ несколько лет назад играл с „Юнайтед“ в Лиге Европы, и тогда ничем хорошим для басков это не закончилось. А тогда команда выглядела солиднее, чем сейчас. Летом пришлось продать ведущего форварда Исака, без него забивать станет гораздо сложнее. А „Юнайтед“ добавил в обороне, мало пропускает.

Так что в этой встрече ставлю на победу „МЮ“ и тотал меньше 4,5 мяча. Думаю, 2:0 – это оптимальный вариант, но голов может быть и чуть больше», – считает Титов.

Поставить на победу англичан + ТМ 4,5 можно с коэффициентом 1.87 в БК «Мелбет».

Команды встречались в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21: в Англии сыграли нулевую ничью, а в Испании сильнее оказались футболисты «МЮ» – 4:0.

Предстоящая встреча состоится 8 сентября в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ