Спортивный комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль» в рамках шестого тура АПЛ.

«Мерсисайдское дерби в шестом туре АПЛ. „Ливерпуль“ на последних секундах вырвал победу в матче на мидвике против „Ньюкасла“, а „Эвертон“ сыграл вничью с „Лидсом“. В целом у „Ливерпуля“ пока серьезные проблемы с составом. Ничего кардинальным образом не изменится к игре с „Эвертоном“. В команду пришел Артур, но пока не ясно, в какой форме он находится и сможет ли сыграть в стартовом составе в ближайшем матче.

Фрэнк Лэмпард в этом сезоне с такими командами, как „Ливерпуль“ из Big six, будет играть от обороны и будет закрываться всеми силами. В целом в этом сезоне, может быть, только „Манчестер Сити“ сможет обыграть „Эвертон“ разгромно. Я предлагаю ставку, возможно, несколько рискованную, понимая, что „Ливерпуль“ гораздо сильнее, но, учитывая все проблемы команды, мне кажется, что игра не будет результативной. Предлагаю сыграть тотал меньше 3 голов. Мне кажется это отличным выбором, так как даже если счет будет 3:0 или 2:1, ставка не проиграет», – считает Наливайко.

Поставить на ТМ 3 можно с коэффициентом 1.88 в Winline. Ставка сыграла в четырех из шести последних личных встреч клубов.

Матч состоится 3 сентября в 14:30 по московскому времени.

Источник: РБ