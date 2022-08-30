Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Сассуоло» – «Милан» в рамках четвертого тура Серии А.

«Нас ждет первый мид-уик в итальянской Серии А, который связан с тем, что в сентябре будут матчи сборных. Обсудим матч „Сассуоло“ против „Милана“.

„Милан“ пока идет здорово. В прошлом туре уверенно была обыграна „Болонья“. Да, туром ранее была ничья с „Аталантой“, но в общем за три матча одна ничья и две победы, причем уверенные и с красивыми голами – это хороший старт.

„Сассуоло“ традиционно веселая команда. Да, некоторые талантливые игроки ушли, но вряд ли команда отказывается от своего динамичного и немного бесшабашного футбола. В этом матче стоит ждать много голов, причем букмекер думает примерно так же.

Стоит обратить внимание на тотал больше 3 голов. На меньшие тоталы и на обе забьют коэффициенты не очень высокие, а тут еще и страховка есть небольшая. Можно рискнуть и взять ТБ (3.5), но, мне кажется, и трех голов вполне достаточно», – считает Наливайко.

В «1хСтавке» ТБ 3 можно забрать за 1.82. В пяти последних личных встречах команд забивали как минимум три мяча.

Напомним, предстоящий матч состоится 30 августа в 19:30 по московскому времени.

Источник: РБ