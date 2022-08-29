PARI: «Тверь» – фаворит матча Кубка России с «Амкалом». Но клиенты ставят на блогеров

Самый популярный медиафутбольный клуб страны «Амкал» в рамках 1/128 финала Кубка России сыграет с ФК «Тверь» из Второй лиги. Игра состоится в среду, 31 августа, на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске и начнется в 13:00 по московскому времени. Номинальным хозяином поля будет «Тверь». Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают предпочтение тверскому клубу и предлагают поставить на его проход в следующий раунд с коэффициентом 1.40, что соответствует примерно 66% вероятности. Сделать ставку на выход «Амкала в следующий раунд можно за 2.75 (около 34%).

Клиенты PARI при этом едины во мнении, что дальше пройдет именно блогерский клуб: объем ставок на рынке прохода распределяется в пользу команды Германа El Classico в соотношении 89% на 11%.

Если говорить о ставках на результат встречи по итогам основного времени, то и здесь шансы тверской команды оцениваются заметно выше. Сделать ставку на победу «Твери» можно по коэффициенту 1.67 (примерно 55%), в то время как триумф «Амкала» котируется за 4.20 (около 22%). Поставить на ничейный исход можно за 4.10 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI уверены, что «Амкал» расправится с соперником. Чуть более 83% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу звезд медийного футбола. На успех «Твери» сделано лишь около 17%.

Букмекерская компания PARI дает расширенную линию на грядущий матч своего партнера. Если обе команды забьют, сыграет ставка по коэффициенту 1.58. Вариант, при котором «Амкал» отличится, как минимум, дважды, котируется за 2.70. Поставить на то, что победитель встречи определится по итогам серии пенальти, можно за 3.80.

Клуб из медиафутбола впервые принимает участие в розыгрыше Кубка России. В первом раунде Кубка «Амкал» обыграл красногорский «Зоркий». Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти медиафутбольный клуб оказался сильнее – 8:7.

ФК «Тверь» неудачно начал текущий сезон. Команда выиграла только два матча из восьми во Второй лиге, потерпев пять поражений.