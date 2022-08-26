PARI: почти 100% клиентов ставят на «Интер» против «Лацио»

В третьем туре Серии А «Лацио» дома в Риме примет миланский «Интер». Игра состоится в пятницу, 26 августа, и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Фаворитом матча аналитики считают гостей и предлагают поставить на победу «Интера» с коэффициентом 1.90, что соответствует примерно 52% вероятности. Шансы «Лацио» взять три очка оцениваются коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%). На ничью можно сделать ставку за 3.90 (около 25%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Интер» расправится с соперником. Почти 99% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу «нерадзурри», в то время как на триумф «Лацио» и ничейный исход – в общей сложности лишь чуть более 1%.

Поставить на то, что в игре будет забито не менее трех мячей, можно по коэффициенту 1.68. Вариант, при котором обе команды забьют, котируется за 1.65.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 40 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Интер» забьет не менее двух мячей, по коэффициенту 1.75.

Миланцы начали чемпионат с двух побед и с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице Серии А. У римлян на два очка меньше, и они на четыре позиции ниже.

В прошлом сезоне команда Симеоне Индзаги заняла второе место в чемпионате, уступив золото землякам из «Милана». При этом черно-синие выиграли Кубок Италии, обыграв в финале «Ювентус» со счетом 4:2. Римляне стали пятыми в Серии А: они отстали от «Интера» на 20 очков.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: в первом круге «лациале» выиграли со счетом 3:1, во втором сильнее был миланский клуб – 2:1.