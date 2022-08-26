Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Химки»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матч «Сочи» – «Химки» в рамках седьмого тура РПЛ.

«„Сочи“ очень понравился в своем последнем матче с „Ростовом“. Действительно, неплохая была игра, событийная. Не удалось сочинцам удержать победный счет, но, думаю, они реабилитировались за поражение от „Спартака“. Дальше дела должны пойти лучше, тем более впереди домашний матч. Видны проблемы в обороне, возможно, нужны трансферы. Заменить Родриго легко не вышло, к тому же травм многовато. Но позитив я наблюдаю.

А вот в случае с „Химками“ ничего такого не видно. Убрали Юрана, без него команда проиграла 2 встречи подряд без особых шансов. С „Локомотивом“ не помогло даже удаление Мампасси. Очень слабо выглядят химчане, и это на фоне „Локомотива“, у которого мало что получается на старте сезона, побед не было. Писарев пытается что-то придумать, схему варьирует, но не видно сдвигов в положительную сторону. И это еще „Химки“ дома два матча проводили, теперь отправятся на выезд.

Для меня „Сочи“ – явный фаворит, сыграл бы с форой (-1). Думаю, и крупная победа может быть. Уверен в прогнозе на 9 из 10», – считает Титов.

Поставить на победу «Сочи» с форой (-1) можно с коэффициентом 1.94 в «Бетсити».

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» на своем поле разгромил «Химки» со счетом 3:0. Предстоящая встреча состоится 26 августа 20:00 по времени Москвы.

Источник: РБ