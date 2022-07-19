БК PARI и СБР заключили соглашение о титульном спонсорстве

Букмекерская компания PARI заключила соглашение о спонсорстве с Федерацией биатлона «Союз биатлонистов России» (СБР). 19 июля на совместной пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» стороны официально объявили о партнерстве. Соглашение рассчитано на несколько лет.

PARI активно работает над усилением поддержки российского спорта, и теперь будет содействовать Союзу биатлонистов России во всестороннем развитии одного из самых популярных зимних видов спорта. В рамках сотрудничества БК PARI получает статус титульного спонсора СБР. Компании достаются нейминговые права на главные соревнования под эгидой Федерации. С коммерческим обозначением бренда пройдут PARI Чемпионат России и PARI Кубок России. Кроме того, бренд PARI будет интегрирован в логотип соревнований.

Символика бренда появится в оформлении трасс, на стартовых номерах спортсменов и многочисленных телеэфирах с мест событий.

Руслан Медведь, СЕО PARI:

«Мы рады быть причастными к развитию биатлона в нашей стране и готовы максимально помогать нашему партнеру — Союзу биатлонистов России. Биатлон —популярный вид спорта, который любят болельщики по всей России, и мы вместе постараемся вывести интерес к нему на новый уровень. Мы надеемся порадовать болельщиков интересными активностями и мероприятиями. Уверен, что наше партнерство станет эффективным и взаимовыгодным.

На решение о сотрудничестве повлияла совокупность факторов: перспективы развития биатлона, узнаваемость спортсменов и интерес игроков, которые следят за их успехами, вовлекаются в игру и активно ставят».

Виктор Майгуров, Президент Союза биатлонистов России:

«После успешного выступления наших биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине и неплохих результатов, которые сборная России показала на Кубке мира, у нас появилась уверенность в том, что в новом сезоне у СБР появится партнер среди беттинговых компаний. Нам очень приятно, что первым в истории российского биатлона партнером Союза биатлонистов России из этой индустрии стала компания PARI. Уверен, что это начало большого и взаимовыгодного сотрудничества».