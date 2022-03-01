«Лига Ставок» продлит контракт с РПЛ на 4 года

«Лига Ставок» подпишет новое соглашение с РПЛ.

Контракт будет рассчитан на четыре года. По условия тендера «Лига Ставок», действующий генеральный партнер чемпионата России, могла улучить наибольшее предложение не более чем на 10 процентов. В итоге стартовая цена для второго раунда тендера составила более 13 млрд рублей.

Таким образом, условия соглашения улучшатся для РПЛ более чем в 6 раз. Они были зафиксированы по итогам улучшения цены в первом раунде конкурса. На второй раунд, который состоялся 28 февраля 2022 года, никто из ранее заявленных претендентов заявки не подал.

«Я рад, что наше сотрудничество с российской Премьер-лигой продолжается. «Лига Ставок» заслуженно остается генеральным партнером РПЛ на достойных, превзошедших все ожидания условиях. Уже на протяжении многих лет мы работаем плечом к плечу над тем, чтобы наш футбол процветал, становился ярче, радовал миллионы болельщиков.

«Лига Ставок» ценит и гордится сложившимися отношениями между нашими организациями, результатами реализованных проектов. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной деятельности и будем поддерживать все инициативы РПЛ, направленные на развитие футбола», – рассказал Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок».

Слоган нового сезона – «Надежно, Честно, Навсегда!»

«В условиях беспрецедентного давления на российский спорт «Лига Ставок» считает особенно важным для себя продолжать всесторонне поддерживать и развивать российский футбол», – отмечается в пресс-релизе компании.