Алонсо остался в «Астон Мартин», Сайнса связывают с «Мерседесом» и «Уильямсом», Виньялес уничтожил соперников по MotoGP в США и другие гоночные события недели

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», Гран-при Америк MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года. Двукратный чемпион мира, который воссоединится с «Хондой», заявил, что всегда уважал компанию, японский производитель также прокомментировал возрождение союза.

Опытнейший пилот в истории «Ф-1» намекнул, что продолжит работать в «Астон Мартин» и по окончании гоночной карьеры.

2. Сайнс подпишет двухлетний контракт с «Мерседесом», сообщили в Италии. У журналиста сайта «Ф-1» Барретто другая информация: сделка возможна, однако Карлос не в приоритете, а шансы на переход испанца в «Уильямс» растут.

Пилот «Феррари» претендует и на место в «Ред Булл» – в списке также Перес и Риккардо, но не Цунода. У Вольффа есть три кандидата для «Мерседеса» – Феттель в него не входит, утверждает Bild.

3. Ньюи не продлит соглашение с «Ред Булл» – такую информацию передали экс-пилоту «Ф-1» Дорнбосу.

4. Сейвард о новом Договоре согласия: команды стремятся сократить максимальное количество коллективов «Ф-1» с 12 до десяти и снизить «исторические» выплаты «Феррари».

5. СМИ сообщили, что «Рено» допускает продажу «Альпин» из-за провала в нынешнем сезоне, руководитель коллектива категорически отрицает это.

6. ФИА изменила планы по активной аэродинамике в «Ф-1» в 2026-м после симуляций, которые дали неутешительные результаты.

7. Виньялес выиграл Гран-при Америк MotoGP, отыгравшись с 11-го места, у новичка Акосты вновь подиум, Марк Маркес упал, когда был лидером. В спринте и квалификации сильнейшим тоже стал Маверик.

8. Роулэнд выиграл первую гонку «Формулы E» в Мизано после дисквалификации да Кошты, Верляйн вырвал победу во второй на последнем круге.

9. Гонщики на элитном теннисе: Сайнс встретился с Джоковичем и Синнером на «Мастерсе» в Монте-Карло, Леклер поздравил Циципаса с победой.

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Китая «Ф-1» (19-21 апреля).

2. 6-часовая гонка WEC в Имоле (21 апреля).

3. Ралли Хорватии WRC (18-21 апреля).

4. Гран-при Лонч-Бич «Индикара» (21 апреля).

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